Скончался главный художник Театра “YUĞ”, заслуженный художник Рашид Шариф (Гасанов).
Об этом АПА сообщил заведующий по художественной части театра Эльчин Джафаров.
Скончался главный художник Театра “YUĞ”, заслуженный художник Рашид Шариф (Гасанов).
Об этом АПА сообщил заведующий по художественной части театра Эльчин Джафаров.
Дата: 2020/03/26 16:23
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Часть заключенных, отбывающих наказание в учреждениях Пенитенциарной службы, освобождается. Об этом Report сообщила правозащитница Новелла Джафароглу.
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