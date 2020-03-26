Согласно указанию президента Ильхама Алиева, Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) мобилизовало всех социальных работников, и в настоящее время более 10 тысячам одиноких граждан старше 65 лет ежедневно оказываются социально-бытовые услуги на дому, сообщили АПА в отделе по связям с общественностью и коммуникациям МТСЗН.

Было отмечено, что Министерство расширяет ряды учреждений, поддерживающих проводимую в этой сфере работу.

«Волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева доставляют одиноким гражданам старше 65 лет продукты питания. В рамках проекта также предусмотрено предоставление социальных услуг одиноким пожилым людям, таких как доставка лекарственных средств, организация врачебных осмотров на дому.

В настоящее время для оказанаия социальных услуг в домах пожилых людей привлечены волонтеры из DOST, ASAN, ПЕА, студенческо-волонтерской программы «Bir» Министерства образования, Центра развития и карьеры молодежи при Фонде молодежи и объединения «SƏLİS». Также поддержку оказывают Министерство по чрезвычайным ситуациям и ООО «Azərpoçt».

ОАО «Azərmaş» демонстрирует верность принципам социальной ответственности, присоединившись к этим действиям социальной акцией «Защитим наших старших». Для еще более эффективной и оперативной организации мероприятий по оказанию волонтерами услуг на дому пожилым людям, «Azərmaş» для обеспечения их бесплатной службой такси в рамках акции выделил 100 автомобилей и водителей», — отмечается в информации.

Minval.az