Волонтеры правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), присоединившись к инициативе Президента Ильхама Алиева в борьбе с коронавирусом, участвуют в проведении акций.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам вице-премьер, зампред-исполительный секретарь ПЕА Али Ахмедов. Он сообщил, что партия вносит свой вклад в повышение эффективности мер, осуществляемых в стране с целью предотвращения распространения коронавируса.

Вице-премьер подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом каждый должен демонстрировать солидарность.

Minval.az