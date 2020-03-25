В Сети появилось видео, на котором несколько человек в защитных костюмах танцуют лезгинку. Видимо, таким образом они сохраняют хорошее настроение во время карантина из-за коронавируса.
Предлагаем вашему вниманию данное видео.
В Сети появилось видео, на котором несколько человек в защитных костюмах танцуют лезгинку. Видимо, таким образом они сохраняют хорошее настроение во время карантина из-за коронавируса.
Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Дата: 2020/03/26 0:31
Раздел: Видео
Просмотров:
50
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