Пенитенциарная служба прокомментировала сообщения в социальных сетях о заражении заключенных коронавирусом в пенитенциарных учреждениях.

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Службы Мехман Садыгов, распространенная информация не соответствует действительности.

«Это совершенно ложная информация. Как сообщалось ранее, мы проводим комплексные профилактические и воспитательные мероприятия в пенитенциарных учреждениях. Никаких происшествий, даже предположительно связанных с коронавирусом, не происходило. В результате принятых превентивных мер за последние дни даже случаи обращения к врачам снизились до минимума. То есть все находится под строгим контролем. Даже наших сотрудников проверяют при выходе на службу на пропускном пункте. Они приходят на работу в защитных масках, им мерят температуру. Осуществляются и продолжат осуществляться все необходимые мероприятия», — отметил М.Садыгов.

Minval.az