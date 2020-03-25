Фонд Гейдара Алиева запустил социальный проект в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как говорится в заявлении Фонда, в связи с объявлением в стране с 24 марта по 20 апреля особого карантинного режима и запрещением гражданам старше 65 лет покидать свои дома, волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» оказывают помощь одиноким жителям данной возрастной категории во всех районах и городах республики.

По сообщению, одиноким гражданам старше 65 лет вручаются различные продукты питания. Также намечено им предоставление социальных услуг, таких как приобретение лекарств и медицинское обследование на дому.

Minval.az