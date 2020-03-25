В Исполнительной власти Гарадагского района, под председательством Сулеймана Микайылова, состоялось совещание, посвященное работам по дезинфекции на территории района со стороны созданного 14 марта 2020 года специального штаба.

Как говорится в сообщении ИВ, во время совещания было отмечено, что на территории района ежедневно ведутся широкомасштабные дезинфекционные работы и проводятся мониторинги с целью контроля за данными работами. Было отмечено, что в поселках района Локбатан и Алят допущены серьезные недочеты, дезинфекционные работы в этих районах признаны неудовлетворительными.

Из-за недочетов в производимых дезинфекционных работах на территории района, первый заместитель главы Исполнительной власти района Эмиль Аббасов и представитель поселка Локбатан Ильхам Юсифов получили выговор, представитель поселка Алят Эльдар Ибрагимов был освобожден от занимаемой должности.

Были серьезно обсуждены дезинфекционные работы, проводимые в поселках Гарадагского района, проанализированы существующие недочеты и недостатки. Были даны соответствующие поручения для устранения существующих недостатков и было серьезно заявлено, что в будущем, те, кто допустят недочеты в своей работе, будут наказаны.

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