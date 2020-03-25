Госкомпания SOCAR выпустила агитационный ролик, в котором нефтяники обращаются к общественности и просят людей в условиях коронавируса оставаться дома ради своего здоровья и благополучия близких.
Госкомпания SOCAR выпустила агитационный ролик, в котором нефтяники обращаются к общественности и просят людей в условиях коронавируса оставаться дома ради своего здоровья и благополучия близких.
Дата: 2020/03/25 22:46
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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