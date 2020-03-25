Министерство экономики Азербайджана дало рекомендации руководителям предприятий и компаний в связи с организацией их деятельности.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, министерство советует руководителям предприятий и компаний разделить работников на две смены и привлекать к недельному циклу работы 50% штата. Это необходимо сделать с целью бесперебойной работы объектов по производству, переработке и продаже товаров первой необходимости.

А ввиду того, что в стране были предприняты ограничительные меры для предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVİD-19), в случае, если на объекте у кого-либо будет зафиксировано заражение коронавирусом, на карантин будут помещены работники в полном составе.

Если же работники будут разделены на две смены, то на карантин будут помещены лишь те сотрудники, которые были в смене. И после проведения соответствующих мер по дезинфекции, другая часть работников обеспечит бесперебойную работу объекта.

Minval.az