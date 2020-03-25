Владелец холдинга Crocus Group (специализируется на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости) Араз Агаларов рассказал изданию Forbes, как пандемия коронавируса отразилась на его бизнесе и частной жизни.

В частности, он признался, что на нем лично коронавирус никак не сказался, но бизнес пострадал.

«Весь наш бизнес связан в первую очередь с посещаемостью: это выставки, форумы, конференции, концерты, рестораны, океанариум и сеть торгово-развлекательных центров Vegas с их магазинами, катками, кинотеатрами и детскими площадками. Все это предусматривает присутствие большого количества людей. Поэтому то, что сейчас происходит, на нас сказывается самым негативным образом», — сказал предприниматель.

«Все мероприятия отменяются решением властей, люди боятся ходить в торговые центры, рестораны, на концерты, которые в любом случае уже запрещены. Губернатор Подмосковья уже рекомендовал закрыть кинотеатры, что, по сути, тоже является запретом. Поэтому мы не совсем понимаем, как будем обслуживать долги, как мы будем платить налоги, выплачивать заработную плату, потому что у нас другой доходной части просто нет», — отметил Агаларов.

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