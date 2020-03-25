Несмотря на то, что прошло два дня с момента объявления в стране карантинного режима, к сожалению, тот факт, что интенсивность движения транспорта по автомобильным дорогам республики, особенно в южном направлении все еще высока, а также возвращение до 2000 легковых автомобилей, управляемых лицами, зарегистрированными в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе,1200 автомобилей, двигавшихся из районов в направлении столицы, показывает, что некоторые граждане не обращают внимания на серьезность применяемого карантинного режима.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГДП).

Было отмечено, что, несмотря на профилактическую беседу с водителями и пассажирами, возвращенные лица пытаются повторно пересечь посты, приводя необоснованные оправдания, что приводит к возникновению плотности на постах, препятствует движению других транспортных средств, пропуск которых разрешен.

Также в целях минимизации вероятности распространения инфекции оперативный штаб при Кабинете Министров рекомендует, чтобы граждане страны, независимо от места прописки, оставались дома, лица, не прописанные в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, которые преодолевают большие расстояния с намерением въехать на эти территории, а также жители этих городов и районов, желающие посетить районы, попадают в затруднительное положение, это также приводит к ненужным расходам средств и вынужденному возвращению.

В целях предотвращения указанных случаев Главное управление ГДП еще раз просит участников движения соблюдать установленные правила как в направлении столицы, так и районов. В противном случае водители и пассажиры, нарушившие карантинный режим, будут привлечены к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством.

Minval.az