К содержанию

Азербайджан обеспечил возвращение чартерами около 10 тысяч сограждан

Осуществляется доставка в Азербайджан по установленному графику с помещением на карантин граждан страны, находящихся за границей, в первую очередь, семей с малолетними детьми, пожилых людей, лиц, нуждающихся в медицинской помощи и женщин.

Как говорится в сообщении Оперативного штаба, на сегодняшний день чартерными рейсами из различных стран уже доставлены в Азербайджан около 10 тысяч граждан Азербайджанской Республики.

С учетом возможностей карантинных пунктов страны по приему граждан, на следующей неделе планируется вернуть из различных стран с помещением на карантин на 14-21 или на 21-28 дней 200-400 граждан Азербайджанской Республики.

Граждан Азербайджана, желающих проникнуть на территорию Азербайджанской Республики по сухопутной границе с Турцией через из Нахчыванской Автономной Республики временно предусмотрено разместить в приграничных районах на территории Турции, а затем группами поместить на карантин на 14-28 дней в полевых карантинных пунктах, созданных на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Помещение на карантин граждан Азербайджанской Республики, приехавших из зарубежных стран является принудительным и от всех граждан требуется строгое соблюдение режима особого карантина, объявленного на территории страны.

Minval.az

Дата: 2020/03/25 19:22

1585167284
1585164129

Раздел: Азербайджан, Наша жизнь

Просмотров:

72

 Новости друзей

 Новости друзей

Другие новости раздела

Правительство определилось с надбавкой для медработников

Кабинет министров принял решение об определении временной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в борьбе с

Дорожная полиция предупредила нарушителей карантина

Главное Управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения.

Кабмин Азербайджана продлил череду нерабочих дней на неделю

В Азербайджанской Республике для лиц, работающих в особом трудовом режиме 5 дней в неделю нерабочими днями объявлены

AZAL бесплатно доставит грузы госзначения из Баку в Нахчыван и обратно

В рамках мероприятий, проводимых совместно с Оперативным штабом при Кабинете министров по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Еще одна смерть от коронавируса и новые случаи заражения в Азербайджане

В Азербайджане зарегистрировано еще 6 случаев заражения коронавирусом.

3 человека тяжело пострадали в ДТП в Агстафе

В Агстафе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

На подступах к Сумгайыту и Абшерону дежурят офицеры ВВ и полицейские

В целях защиты здоровья населения в борьбе с пандемией коронавируса был объявлен специальный карантинный режим для предотвращения

Прогноз погоды на завтра

26 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Гулиев проверил выполнение мер по карантину на границе с Россией

Эльчин Гулиев проверил санитарно-карантинные мероприятия на азербайджано-российской границе.