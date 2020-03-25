Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики распространил сообщение.

Как говорится в сообщении штаба, в Азербайджанской Республике выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Один из указанных больных, гражданин Азербайджанской Республики обратился в больницу с высокой температурой и одышкой. Анализы на COVID-19 пациента, у которого были также сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, дали положительный результат. Несмотря на усилия врачей, из-за ухудшения состояния здоровья больного спасти его не удалось, и он умер в день поступления в больницу. Были установлены и помещены в карантин члены семьи пациента и другие лица, с которыми он общался.

В настоящее время 81 человек, госпитализированные в больницы особого режима в Азербайджане, находятся под врачебным контролем как активные больные коронавирусом, состояние трех из них тяжелое, пятерых – среднетяжелое, а остальных – стабильное. Необходимые мероприятия по их лечению продолжаются.

В стране продолжаются соответствующие мероприятия, связанные с обследованием 2914 человек, помещенных в различные карантинные зоны с целью выявления случаев заражения инфекцией.

Minval.az