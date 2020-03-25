В целях защиты здоровья населения в борьбе с пандемией коронавируса был объявлен специальный карантинный режим для предотвращения распространения вируса в стране и его возможных последствий. В течение определенного периода, наряду с другими необходимыми мерами, был ограничен доступ машин в города Баку и Сумгаит, а также Абшеронский район, за исключением передвижения автомобилей специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийного реагирования, служб спасения, а также грузовых автомобилей. Независимо от типа собственности, региональные и междугородние пассажирские перевозки были приостановлены по всей стране.

Как говорится в сообщении МВД, для этого на дорогах в направлении столицы, а также города Сумгайыт и Абшеронского района функционируют стационарные посты полиции. Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции и полка особого реагирования круглосуточно обслуживают пункты пропуска на дорогах Баку-Алят, Баку-Губа и Баку-Шамахы. Во избежание любой негативной ситуации на этих постах, ситуация на них контролируется в режиме реального времени с помощью камер службы «Безопасный город».

Следует отметить, что с момента объявления о специальном карантинном режиме, на этих стационарных постах был предотвращен въезд в столицу, а также в город Сумгайыт и Абшеронский район 6164-х автомобилей из регионов. Также за этот период было возвращено 1746 автомобилей, которые пытались выехать из городов Баку, Сумгайыт и из Абшеронского района в регионы.

К сожалению, есть случаи, когда некоторые водители пытаются проехать в столицу, Сумгайыт и в Абшеронский район, используя промежуточные и вспомогательные дороги за пределами магистральных трасс, нарушая требования специального карантинного режима. Во избежание подобных негативных действий, по распоряжению МВД были организованы посты и на промежуточных и вспомогательных дорогах. Офицеры внутренних войск и сотрудники местной полиции несут службу на этих постах без перерыва.

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