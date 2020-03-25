В Азербайджане государство окажет поддержку в обеспечении работой выпускников школ-интернатов.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном коллективном соглашении между Кабинетом министров, Конфедерацией профсоюзов и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики на 2020-2022 годы.

На основе соглашения, стороны обязались оказать содействие в получении образования и обеспечении рабочими местами проживающих в государственных учреждениях детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки.

Minval.az