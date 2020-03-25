Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» продолжает выполнение рейсов из некоторых городов, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В частности, в ночь на 25 марта AZAL осуществил два рейса из Москвы и Лондона, благодаря которым на родину были доставлены 151 граждан Азербайджана.

Еще раз напоминаем, что каждый возвращающийся в нашу страну гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин. Дата возвращения граждан в страну определяется в соответствии с подготовительной работой оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана.

Minval.az