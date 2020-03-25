«Особый карантин снижает темпы распространения пандемии, поэтому его требования нужно выполнять».

Как передает АПА, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По его словам, математическое моделирование показывает, что при отсутствии жесткой изоляции и гигиенических мероприятий в среднем каждый инфицированный коронавирусом заражает 2-3 человек: «Социальная изоляция является главным условием снижения инфицирования и все мы должны строго соблюдать правила особого карантина, введенные в Азербайджане. Только социальная изоляция может пресечь распространение инфекции. В Азербайджане, как и в других странах, есть определенная «критическая сила» системы здравоохранения. На сегодняшний день в нашей стране на каждые 10 тысяч человек населения приходится 33 врача, 54 средних медицинских работников и 45 коек. Введением особого карантина правительство Азербайджана стремится к снижению базового репродуктивного показателя пандемии и сохранению полного контроля над ситуацией и это удается. Поэтому нужно выполнять требования особого карантина».

Отметим, режим особого карантина объявлен в Азербайджане с 00:00 24 марта до 00:00 20 апреля 2020 года.

Minval.az