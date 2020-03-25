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Министр Джаббаров: Государство готово к принятию гибких оперативных решений

Рабочая группа, созданная для подготовки соответствующих предложений для оценки негативного влияния коронавирусной пандемии и резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и биржах, на национальную экономику, установления сфер экономической деятельности, которым, возможно, нанесен ущерб от пандемии, а также уменьшения негативного влияния создавшейся ситуации на бизнес-среду страны в ближайшее время, провела заседание.

Заседание было проведено в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики.

Руководитель Рабочей группы, министр Микаил Джаббаров проинформировал о неотложных мерах, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева по предотвращению пандемии.

Министр отметил, что в создавшихся условиях на национальную экономику действует ряд факторов: застой, наблюдаемый в мировой экономике и внешнеторговых связях под непосредственным влиянием пандемии, резкие колебания в ценах на нефть на мировых энергетических рынках, а также снижение экономической активности в странах в связи с ограничивающими мерами, осуществляемыми с целью предотвращения распространения коронавируса. Все эти факторы больше проявляются в ряде сфер экономической деятельности.

Микаил Джаббаров довел до внимания, что за короткое время Рабочая группа провела интенсивную и всеобъемлющую работу для установления сфер деятельности, больше пострадавших от пандемии в нынешней ситуации, в том числе, сфер, формирующих экономический рост и занятость, для укрепления экономической и финансовой устойчивости страны, уточнения направлений для поддерживающих мер, которые будут предприняты государством.

По его словам, больше всего подверглись негативному влиянию такие сферы как: туризм, отельный бизнес, общепит, транспорт, торговля, сфера развлекательных услуг и так далее (всего примерно 12 отраслей).

Министр экономики подчеркнул, что государство готово к принятию гибких оперативных решений. Тем не менее, для точного установления пострадавших сфер деятельности, в первую очередь, должны быть подготовлены критерии ясной и прозрачной оценки. Эти критерии могут носить как поверхностный, также общий и специфический характер по субъектам.

В ходе видеоконференции была обсуждена ситуация, возникшая в отдельных сферах, выдвинуты различные предложения.

Было отмечено, что для оценки нанесенного ущерба необходимо глубоко проанализировать отчеты субъектов предпринимательства и показатели, имеющиеся в государственных структурах.

Это также будет определено анализом финансовых отчетов, которые будут представлены по марту текущего года.

В настоящее время все структуры министерства экономики проводят встречи с субъектами предпринимательства, представителями среднего и крупного бизнеса, общественными деловыми объединениями и специализированными ассоциациями.

В обсуждениях было отмечено, что при установлении поддерживающих мер азербайджанское правительство будет отдавать предпочтение юридическим лицам и предпринимателям, адекватно отвечающим на призывы государства, не допустившим сокращения рабочих мест и уменьшения фонда заработной платы, прозрачно работающим и демонстрирующим высокую социальную ответственность в сложившихся условиях.

Оказание поддержки продолжению экономического роста в стране представит собой систему комплексных мер по разным направлениям: обеспечение ликвидности в экономике, предоставление предпринимателям налоговых льгот и каникул, упрощение доступности к ресурсам государственного кредитования, сохранение стабильности финансовых рынков, применение системы адресных государственных заказов и другие.

На заседании было подчеркнуто, что с целью защиты здоровья граждан страны, обеспечения безопасности населения государство пойдет на такой принудительный шаг как уменьшение экономической активности, которое может за короткое время способствовать сужению экономики.

Государство готово к этому, и рассматривает сложившуюся ситуацию, а также положение, которое возникнет после предотвращения развития пандемии как новую линию развития экономики. Будет поощряться создание производственных и перерабатывающих сфер, удовлетворяющих внутренний спрос и замещающих внешний импорт.

Членам Рабочей группы поручено за 3 дня подготовить предложения по методике единого подхода и соответствующих критериев для определения сфер, понесших ущерб.

Отметим, что среди членов Рабочей группы замминистры министерств финансов; труда и социальной защиты населения; культуры; энергетики; транспорта, связи и высоких технологий; экологии и природных ресурсов; руководящие лица Агентства пищевой безопасности; Государственного агентства по туризму; Государственного таможенного комитета; Государственного комитета по статистике; Центрального банка и центральных органов исполнительной власти и представители общественных объединений предпринимателей.

Minval.az

Дата: 2020/03/25 11:37

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Раздел: Азербайджан, Наша жизнь

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