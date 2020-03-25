Правила и законы, усложняющие деятельность предпринимателей в Азербайджане, предлагается ввести в действие через год.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в Генеральном коллективном соглашении на 2020-2022 годы, заключенном между Кабинетом Министров, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики.

В соответствии с соглашением, стороны взяли на себя обязательство, при принятии новых правил, усложняющих деятельность предпринимателей, в том числе при установлении в законодательстве новых налогов, обязательных государственных платежей, по достижению добавления в законодательство положения об их вступлении их в силу через один год после принятия.

Minval.az