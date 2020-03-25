Будет создан новый механизм выявления случаев уклонения детей от образования.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в Генеральном коллективном соглашении на 2020-2022 годы, заключенном между Кабинетом Министров, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики.

В соответствии с соглашением, стороны приняли на себя обязательство создать комиссии, состоящие из представителей местных органов исполнительной власти, профсоюзов и органов образования по выявлению случаев уклонения детей школьного возраста от образования, выяснению причин этого и возвращению детей в школы в городах и районах страны.

Minval.az