В Азербайджане будут упрощены условия выдачи ипотечных кредитов.

Как передает АПА, указанное положение отражено в генеральном коллективном соглашении, заключенным между Кабинетом министров, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана на 2020-2022 годы.

Согласно соглашению, стороны обязались принять соответствующие меры по упрощению условий выдачи ипотечных кредитов за счет средств Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Minval.az