Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет приняли совместное заявление, в котором отмечено, что в связи с переносом Игр на 2021 год в нашей стране будут осуществлены следующие мероприятия:

— в течение года, оставшегося до начала Игр, подготовка будет проводиться по заранее намеченному плану;

— будет продолжено выполнение программы, направленной на поддержание формы спортсменов, достигших пика формы в 2020 году;

— составление федерациями списка запасных спортсменов;

— усиление работы с молодыми и перспективными спортсменами;

— продолжение учебно-тренировочных сборов спортсменов в условиях карантина после проверки состояния здоровья и тестирования, а также в дальнейшем под контролем специалистов.

Minval.az