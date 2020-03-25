Baku Media Center подготовил видеоролик о борьбе с коронавирусом.
Данный ролик повествует о методах борьбы с инфекцией и предостерегает граждан от паники.
Baku Media Center подготовил видеоролик о борьбе с коронавирусом.
Данный ролик повествует о методах борьбы с инфекцией и предостерегает граждан от паники.
Дата: 2020/03/25 10:32
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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