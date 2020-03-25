С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана на территории погранично-пропускного пункта «Гырмызы керпю» у границы с Грузией Министерством чрезвычайных ситуаций Азербайджана создан приемно-сортировочный пункт.

Как передает АПА, эти пункты, разбитые в форме палаточных городков, обслуживают граждан в беспрерывном режиме.

В пунктах, оснащенных всем необходимым медицинским оборудованием, работают бригады медиков МЧС. Граждане, прошедшие предварительное медицинское обследование на погранично-пропускном пункте, проходят повторное обследование в приемно-сортировочном пункте МЧС. При выявлении подозрительных симптомов, граждане эвакуируются в соответствующее специализированное местное медучреждение для уточнения диагноза. При отсутствии у граждан каких-либо признаков инфекции они временно размещаются в палатках на карантин.

В приемно-сортировочном пункте с 60 палатками одновременно могут размещаться 300 человек. В пунктах созданы все условия для нормальной жизнедеятельности, обеспечиваются питание, гигиенические средства, отопление палаток и другие санитарно-гигиенические требования. При необходимости количество палаток может быть увеличено за кратчайшее время.

Обеспечивается эвакуация граждан, оставшихся на территории обеих стран, также обеспечивается проезд по «зеленому коридору» грузовых автомобилей.

Отметим, что с 14 марта Грузия и Азербайджан приостановили на 10 дней въезд-выезд граждан. Грузия с 18 марта закрыла въезд в страну всем иностранным гражданам. Граждане обеих стран могут возвращаться на родину беспрепятственно.

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