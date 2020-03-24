«Все структуры знакомы с текущей ситуацией. При необходимости планируется увеличить количество коек и больниц», — заявил Октай Ширалиев.

Министр заявил, что созданы специальные бригады врачей.

«Мы ко всему готовы. Смотря на количество пациентов хотим, чтобы ситуация не дошла до уровня других стран», — сказал О.Ширалиев.

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«Тесты по коронавирусу ночью привезли из Турции в Азербайджан и первых пациентов обнаружили с помощью этих тестов».

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев во время выступления на передаче «Hədəf» телеканала AzTV.

Министр заявил, что с первых дней они были изолированы и началось их лечение. «Именно в результате этого, несколько пациентов после выздоровления отправлены домой. Среди оставшихся позитивное течение болезни дает основание полагать, что они тоже выздоровеют.

Открыто надо говорить, что течение болезни, опыт других стран и прогнозы показывают, что если не будет еще более жестких мер, то ситуация полностью может измениться. Количество пациентов может увеличиться на 10 тыс., 100 тыс. В том числе здравоохранение развитых стран тоже не может выдержать этого».

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