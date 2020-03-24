Предприятие, изготавливающее медицинские маски, заработает в конце марта, приблизительно через неделю.

Об этом заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

«Максимальная суточная производственная мощность предприятия составит 200 000 медицинских масок. Наибольшее количество медицинских масок, проданных в Азербайджане за последний месяц, составило 200 000-210 000. Поэтому ежедневное производство 200 000 медицинских масок будет удовлетворять спрос.В то же время есть запасы импорта и в депо», — сказал он.

Minval.az