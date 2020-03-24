Резкое падение мировых цен на нефть не окажет негативного влияния на экономическую ситуацию в России, Катаре, Казахстане и Азербайджане. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Moody’s.

«Россия более устойчива к внешним шокам, чем большинство экспортеров нефти, учитывая ее гибкий режим обменного курса и большие валютные резервы», — отмечает агентство.

Специалисты агентства выражают уверенность, что в отличие от России, большая часть стран экспортеров нефти и газа, не способны полностью компенсировать резкое сокращение доходов от экспорта углеводородов. Данная ситуация приведет к росту их внешнего долга.

По данным Moody’s, по итогам 2020 года внешний долг Саудовской Аравии может превысить 30% ВВП, а в Омане — 70% ВВП.

Увеличение госдолга других стран будет происходить постепенно. Кроме того, резкое падение цен на нефть увеличит внешний долг Бахрейна и Ирака.

Напомним, в начале марта в Вене прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники встречи не смогли прийти к общему решению по вопросу сокращения объемов добычи нефти. Позднее Саудовская Аравия объявила о планах резко нарастить добычу, а также предложила своим покупателям рекордные скидки.

Решение Саудовской Аравии обесценило нефть на 34%, что стало самым большим падением стоимости «черного золота» со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. В результате действий Саудовской Аравии начали колебаться курсы валют и рынки.

Minval.az