В Министерстве внутренних дел сообщили, какое наказание ждет лиц старше 65 лет, нарушивших запрет покидать дома.

Как сообщил АПА начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов, вначале сотрудники пост-патрульных служб напомнят этим лицам об условиях карантина, проведут просветительскую беседу и потребуют вернуться домой:

«Штраф будет применен в том случае, если гражданин будет продолжать нарушать требования. В этом случае в его отношении будет составлен протокол о нарушении карантинного режима. Сейчас у каждого сотрудника полиции имеется специальный планшет. Даже если при гражданине нет удостоверения личности, информация о нем высвечивается, когда он называет имя, фамилию и отчество».

В отношении лиц старше 65 лет, нарушивших карантинный режим, будет составлен прокол и предъявлен штраф в размере от 100 до 200 манатов. В случае, если нарушение карантинного режима представляет угрозу распространения заболевания, нарушителю будет предъявлен штраф от 2500 до 5000 манатов, либо ему будет грозить тюремный срок до 3 лет.

Лишение свободы от 3 до 5 лет грозит лицам, чьи действия привели к смертельным случаям либо стали причиной других тяжких преступлений.

Напомним, в Азербайджане в связи с коронавирусной угрозой гражданам старше 65 лет запрещается покидать дома. Соответствующее решение было принято вчера на заседании Кабмина под председательством премьер-министра Али Асадова.

Согласно решению, на территории Азербайджанской республики в период с 00:00 24 марта до 00:00 20 апреля 2020 года будет действовать особый карантинный режим.

Minval.az