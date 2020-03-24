Подразделения ВС Армении пытались совершить провокацию, грубо нарушив режим прекращения огня в направлении Геранбойского района на линии фронта.

Как сообщили в Министерстве обороны, в результате проявленной азербайджанскими военнослужащими бдительности, был уничтожен один противник. Тело армянского военнослужащего уже около суток находится на территории между окопами войск.

В настоящее время перестрелка в этом направлении продолжается, ситуация находится под контролем азербайджанских войск.

В Минобороны сообщили, что вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта лежит на армянской стороне.

Minval.az