Министерство труда и социальной защиты населения ежедневно проводит мониторинг в связи с трудовыми договорами. Все работодатели получили уведомления. Они информируются о поддержке, которую окажет государство. Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в передаче «Hədəf» телеканала AzTV.

Как отметил министр, государство заявляет, что посредством различных инструментов будет оказана поддержка работодателям: «Но и от предпринимателей мы ожидаем корпоративной ответственности, и социальной солидарности. Они тоже должны идти на послабления своим работникам в период коронавирусной пандемии. Работодатели могут использовать различные инструменты. Работникам можно было бы предоставить очередной трудовой отпуск. Можно использовать другими видами отпусков, воспользоваться моделью дистанционной работы. О каждой из этих моделей Минтруда проинформировало работодателей»,- сообщает Trend.

Minval.az