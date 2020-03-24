Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на торгах во вторник после принятия очередных мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке экономики в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $27,97 за баррель, что на $0,94 (3,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы повысились в цене на 0,2%, до $27,03 за баррель, передает «Интерфакс».

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,05 (4,49%) — до $24,41 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 3,2% — до $23,36 за баррель.

«Нефть стремится вверх в основном на фоне ослабления доллара из-за беспрецедентных мер ФРС, — отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует CNBC. — Волатильность WTI будет оставаться сильной, и трейдерам не стоит удивляться, если рост в конечном итоге спадет».

Накануне ФРС объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд.

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