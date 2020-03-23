В настоящее время на карантине в Азербайджане находятся около 1 тыс. человек. Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.

«Общее зараженных коронавирусом в Азербайджане составляет 72 человека, из которых 10 человек вылечились, одна умерла, 61 – находятся на лечении. Из общего числа больных двое являются иностранными гражданами. Возраст больных составляет от 29 до 50 лет», — передает его слова «Интерфакс».

«Основная зона заражения находится на юге страны, поскольку на начальном этапе госграница не была полностью закрыты, в частности, с Ираном», — добавил Гасымов.

Minval.az