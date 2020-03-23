Вопрос защиты рабочих мест и занятости находится в центре внимания государства, будут обеспечены права и социальная защита работников.

Об этом в понедельник заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Обращаясь к работодателям, М.Джаббаров призвал их не допускать сокращения или увольнения работников на фоне временных трудностей, придерживаться принципов социальной ответственности:

«В противном случае правительство примет серьезные меры в отношении этих предпринимателей», – передает его слова АПА.

Министр экономики отметил отсутствие каких-либо трудностей в обеспечении страны товарами повседневной необходимости, сказал о тесной работе правительства с крупными поставщиками, формировании необходимого объема резервов для потребностей страны и полном обеспечением внутреннего рынка необходимой продукцией.

Minval.az