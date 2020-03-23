Суд арестовал оппозиционера Тофика Ягублу.

Как сообщили АПА в прокуратуре Баку, по уголовному делу, возбужденному в следственном отделе Управления полиции Низаминского района по статье 221.3 (хулиганство, совершение деяний с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия к пострадавшему,либо уничтожением или повреждением чужого имущества), решением суда в отношении Т.Ягублу избрана мера пресечения в виде ареста.

Накануне начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов сообщил, что 22 марта примерно в 15.00 на территории Низаминского района столицы автомобиль марки «Toyota Corolla», управляемый Тофиком Ягублу столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2107, за рулем которого находился Джабраилов Эльхан Саттар оглу.

По словам Э.Захидова, несмотря на то, что ДТП было совершено по вине Т.Ягублу, oн безосновательно напал на Джабраилова и его пассажирку, супругу Джабраилова Джавахир Джабраилову, нанеся им различные телесные повреждения кулаком и отверткой.

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