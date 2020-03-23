Несмотря на то, что в связи с ограничением, введенным для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с 19 по 29 марта лицам, не прописанным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе запрещен въезд на эти территории, часто встречаются случаи перевозки водителями отдельных легковых и грузовых автомобилей пассажиров, не прописанных в этих районах.

Об этом говорится в заявлении Главного управления государственной дорожной полиции МВД в связи с ответственностью, предусмотренной законодательством за несоблюдение введенных в стране запретов.

«С учетом вышеуказанного, мы еще раз просим водителей во избежание привлечения к ответственности и пробок на дорогах, особенно в тех местах, где созданы контрольно-пропускные пункты, соблюдать требования особого режима, не допускать перевозки в направлениях Баку, Сумгайыта и Абшеронского района пассажиров, которые там не прописаны. В противном случае перевозка из различных городов и районов республики пассажиров, не имеющих прописки в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будет расцениваться как нарушение требований 211-й статьи Кодекса административных проступков Азербайджанской Республики, то есть как нарушение противоэпидемического режима, водителей и пассажиров, нарушивших эти правила, будут наказывать в виде штрафа на сумму от 100 до 200 манатов или административного ареста на срок до одного месяца», – говорится в заявлении.

Minval.az