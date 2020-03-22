МВД Азербайджана выразило отношение распространенным слухам о том, что зарегистрированные в районах граждане якобы пропускаются в столицу за плату в 25 манатов.

Как заявил начальник пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов, распространенные в соцсетях слухи являются ложными и предвзятыми: «Подобные предвзятые сообщения распространяют лица, которые будучи осведомленными о запрете, пытаются безуспешно проехать на территорию столицы. Поэтому, распространяя подобные ложные и предвзятые сообщения, пытаются ввести население в заблуждение. К вашему сведению, посты, установленные на дорогах Баку-Газах, Баку-Шамахы и Баку-Губа, находятся под постоянным контролем руководства МВД посредством камер наблюдения. Еще раз призываем граждан соблюдать известные решения Кабинета решения».

Minval.az