В столице Азербайджана продолжаются профилактические и дезинфицирующие меры.

Как сообщает APA TV, цель проводимых мер – предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории республики. По этой причине Исполнительная власть города Баку предпринимает серьезные неотложные меры.

Так, на территории столицы спецтехника ежедневно осуществляет дезинфекционные процедуры.

Сегодня спецтехника начала промывать дорогу на проспекте Нефтяников в Сабаильском районе.

Затем работы охватили проспект Азербайджана, улицу Физули. Были продезинфицированы дворовые участки зданий, подъезды, блоки, кабины лифтов, лестничные площадки и т.д.

Отметим, что дезинфекционные работы ежедневно проводятся утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 21:00 до 23:00.

Minval.az