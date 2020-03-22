В Азербайджане с 00:00 23 марта закрываются все торговые центры, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно сообщению, в соответствии с рекомендациями и требованиями ВОЗ, для предотвращения широкого распространения коронавируса в Азербайджане в стране были применены меры социальной изоляции. Отменены массовые мероприятия, временно приостановлена работа социально-культурных объектов, сокращен режим работы кафе и ресторанов.

Наряду с этим, ввиду скорости распространения вируса, как отмечает Кабмин, возникла необходимость в применении дополнительных ограничений в отношении объектов массового скопления людей.

«Поэтому было принято решение с 00:00 23 марта на месяц приостановить работу крупных торговых центров на территории страны, за исключением находящихся в них продовольственных магазинов и аптек», — говорится в сообщении.

Minval.az