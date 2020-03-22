Высокие люди реже болеют деменцией. Как сообщает «Вокруг света» со ссылкой на Еlifesciences, к таким выводам пришли ученые из Копенгагенского университета в Дании, проанализировав данные почти о 700000 соотечественниках, родившихся в период с 1939 по 1959 год.

Особое внимание исследователи уделили родным братьям, имевшим разный рост. Таким образом, ученые уменьшили значимость генетического фактора, а также исключили влияние на развитие деменции окружающей среды (экология, питание, стресс), так как родные братья, вероятнее всего, росли примерно в одинаковых условиях.

Выяснилось, что каждые 6,5 сантиметра больше среднего показателя роста (примерно 175 см) снижали риск развития деменции на 10%. Иными словами, у мужчин выше 180 см слабоумие наблюдалось реже.

По словам специалистов, выявленная закономерность может объясняться гормоном роста. У высоких людей его больше, и этот гормон, вероятнее всего, сохраняет когнитивные функции, что и препятствует развитию деменции.

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