Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства продолжает выполнение рейсов для возвращения наших соотечественников на родину.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», в ночь на 21 марта AZAL выполнил специальный рейс из Нахчывана в Лянкяран. Этим самолетом в Лянкяран были доставлены 165 граждан Азербайджана, прибывших в Нахчыван из Турции автобусами. По прибытии в Лянкяран все пассажиры были помещены на карантин.

22 марта были выполнены рейсы из Минска, Москвы, Лондона и Нью-Йорка, которые суммарно доставили 333 гражданина.

Сегодня ожидается прибытие самолета из Екатеринбурга с 95-ю гражданами Азербайджана. 23 марта планируются дополнительные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова и Львова.

Напомним, что ввиду того, что каждый возвращающийся в нашу страну гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин, дата возвращения граждан в страну определяется в соответствии с подготовительной работой оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

Отметим, что с 15 марта в Азербайджан воздушным транспортом со всего мира были доставлены около 10 тысяч пассажиров.

Minval.az