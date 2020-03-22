Объединение TƏBİB выпустило агитационный ролик в связи с борьбой с коронавирусом в Азербайджане.
«Мы ради вас на работе, вы ради нас оставайтесь дома», — говорится в ролике. Видео заканчивается фразой «Мы сильны только вместе».
Объединение TƏBİB выпустило агитационный ролик в связи с борьбой с коронавирусом в Азербайджане.
«Мы ради вас на работе, вы ради нас оставайтесь дома», — говорится в ролике. Видео заканчивается фразой «Мы сильны только вместе».
Дата: 2020/03/22 13:19
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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