Объединение TƏBİB выпустило агитационный ролик в связи с борьбой с коронавирусом в Азербайджане.

«Мы ради вас на работе, вы ради нас оставайтесь дома», — говорится в ролике. Видео заканчивается фразой «Мы сильны только вместе».



Minval.az