В российском издании «Росбалт» опубликована статья об успешной внутренней и внешней политике президента Ильхама Алиева.

Автор статьи отмечает, что президент Ильхам Алиев такой же бесстрашный человек, как и его отец, — общенациональный лидер Гейдар Алиев. «Выступая на первом заседании нового парламента страны, он в очередной раз разъяснил желающим сунуть нос во внутренние дела Азербайджана и расшатать политическую стабильность в стране бесперспективность такого занятия», пишет он.

Автор статьи отмечает, что говоря в своем выступлении о процессах, происходящих в соседних странах, в которых произошли революции, президент Ильхам Алиев отметил, что они только нанесли вред и создали противостояния в этих странах.

«Действительно, на фоне серьезных финансово-экономических проблем, охвативших едва ли не весь мир, Азербайджан держится на плаву»,- пишет автор, информирующий о позитивных показателях развития азербайджанской экономики.

В статье доводится до внимания, что в Азербайджане принимаются оперативные упреждающие меры в борьбе с коронавирусом. Отмечается, что в самой большой стране Кавказа – Азербайджане факты заражения вирусом находятся на низком уровне. Сообщается, что по поручению главы государства зарплаты медицинских работников увеличены трехкратной денежной надбавкой, материального вознаграждения удостоены и волонтеры.

Minval.az