Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении закона № 1617-VG Азербайджанской Республики «Об аграрном страховании» от 27 июня 2019 года.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении закона № 1617-VG Азербайджанской Республики «Об аграрном страховании» от 27 июня 2019 года.
Дата: 2020/03/21 21:33
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
40
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви.
С целью предотвращения угрозы заражения коронавирусом (COVID-19) в Баку ежедневно с 06:00 до 08:00, вечером с 21:00
В связи с временным приостановлением воздушного сообщения с рядом стран с целью предотвращения распространения в Азербайджане коронавирусной
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции, в ночь с 20 на 21 марта
Продолжается принятие мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к гражданам страны.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пожертвовал годовую заработную плату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Azer Turk Bank перечислил 100 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, в соответствии со своей
Основываясь на обязательствах по корпоративной социальной ответственности, GilanHolding вносит свой вклад в государственные профилактические меры по предотвращению