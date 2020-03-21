Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к гражданам страны.

Как передает Report, в заявлении говорится:

«Как вы знаете, с начала распространения вируса COVID-19 в мире, под руководством Президента Азербайджанской Республики наше правительство систематически осуществляет превентивные и защитные меры, регулярно информируя людей.

В свою очередь, мы должны понимать нашу гражданскую ответственность и оставаться в наших домах, обращая внимание как на себя, так и на окружающих, и связываясь с другими людьми только в случае необходимости.

Несмотря на то, что временная приостановка занятий и работы граждан позволяет свести к минимуму общение людей, некоторые наши граждане до сих пор устраивают праздничные застолья, собираются вместе и навещают друг друга. Не будем забывать, что каждый контакт, независимо от родственника, является потенциальным средством заражения, и давайте строго соблюдать решения и правила в течение этого периода.

Нашим гражданам проживающим за рубежом важно соблюдать правила карантина, установленные в тех странах, где они находятся.

Все граждане Азербайджана, возвращающиеся из-за границы, будут помещены в карантин на 14-28 дней».

Minval.az