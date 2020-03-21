Основываясь на обязательствах по корпоративной социальной ответственности, GilanHolding вносит свой вклад в государственные профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19) в Азербайджане.

Как передает Report, многие отели в Баку и регионах, входящие в группу компаний GilanHolding, временно сменили форму деятельности и привлечены к борьбе с коронавирусом.

В настоящее время эти отели используются в качестве карантинных зон. Все расходы зон, действующих совместно с различными государственными органами, покрываются холдингом.

Minval.az