В Азербайджане выявлено еще 9 фактов заражения коронавирусом, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

«Пациенты, помещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально, состояние их здоровья стабильное», — отмечает штаб.

В настоящее время 42 больных с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в больницах с особым режимом, продолжаются соответствующие меры для их лечения.

«Мы еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила личной гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров. От граждан требуется действовать в соответствии с мерами самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и следовать другим правилам», — подчеркнуто в сообщении.

Minval.az