Перевод средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный Указом Президента Азербайджанской Республики, продолжает оставаться неотъемлемой частью мер, предпринимаемых с целью защиты здоровья населения и усиления борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Банковский счет Фонда открыт в филиале «Merkezi» Международного банка Азербайджана. Филиал работает беспрерывно в праздничные дни, чтобы обеспечить осуществление переводов в этот фонд со стороны различных слоев населения, а также предпринимательских субъектов.

Как передает Trend, являясь одной из крупнейших коммерческих структур в стране, Международный банк Азербайджана, в рамках его программы корпоративной социальной ответственности, также присоединился к призыву правительства поддержать борьбу с коронавирусом. Банк выделил средства в размере 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Учитывая распространенность коронавируса (COVID-19) в довольно широкой географии, Всемирная организация здравоохранения объявила инфекцию глобальной пандемией. Азербайджан осуществляет последовательные и всесторонние меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране и защите здоровья населения.

Активная поддержка со стороны Международного банка Азербайджана и других коммерческих структур, предпринимательских субъектов, частных лиц демонстрирует их социальную ответственность, национальную солидарность нашего общества, и государственно-гражданский союз.

Minval.az