Генпрокуратура Азербайджана и министерство внутренних дел (МВД) страны передали в суд материалы в отношении гражданина Ильгара Атаева за распространение ложной информации касательно коронавируса COVID-19 в социальной сети Facebook, сообщают пресс-службы этих структур.

“Генпрокуратура и МВД Азербайджана направили материалы по поводу распространения ложной информации Ильгара Атаева 1970 г.р. касательно коронавируса COVID-19 в социальной сети Facebook в Наримановский суд по поводу нарушения статьи 388-1( Размещение запрещенной информации на интернет-ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети — ИФ) Кодекса об административных правонарушениях”, — отмечается в сообщении.

Генпрокуратура и МВД доводят до сведения граждан, что необходимо публиковать проверенные новости, ссылаясь на соответствующие государственные органы.

Minval.az