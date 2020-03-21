Ведущий корпоративный банк Азербайджана PAŞA Bank присоединился к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией COVİD-19. Руководствуясь высшими ценностями и корпоративной социальной ответственностью, PAŞA Bank перечислил 500 тысяч манатов в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года, передает Trend.

Этой инициативой банк внес свой вклад в поддержку бизнес-среды страны, которая может столкнуться с экономическими потерями в сложившейся ситуации.

Minval.az