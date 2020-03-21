Члены Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана перечислят часть своей заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сказал Trend член Комитета Эльнур Аллахвердиев.

По словам депутата, умение гражданского общества объединяться перед лицом опасности и выступать единым фронтом является важнейшим компонентом в деле обеспечения национальной безопасности.

«Каждый из нас, как гражданин, должен понимать нашу историческую ответственность перед общенациональной проблемой, быть рядом с государством во имя народа и не жалеть нашей поддержки. Мы, будучи членами Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, в рамках борьбы с эпидемией COVID-19 также решили перевести часть наших заработных плат в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом Президента Ильхама Алиева. Сила в единстве! Мы должны быть едины в борьбе с общенациональными проблемами!», — сказал он.

Minval.az